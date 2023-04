CGTN: China betont die Rolle der Unternehmen bei der Innovation und bekräftigt die Unterstützung des Privatsektors

Peking (ots/PRNewswire) -Auf einem Treffen unter dem Vorsitz des chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Freitag wurde die Hauptrolle der Unternehmen bei der Innovation hervorgehoben und die Unterstützung der Regierung für den Privatsektor bekräftigt.In Peking fand die erste Sitzung der Kommission zur Vertiefung der allgemeinen Reform des 20. Zentralkomitees der KPCh statt. Xi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, hielt auf dem Treffen eine Rede.Stärkere Unterstützung für die Innovation der UnternehmenAuf der Tagung wurde dazu aufgerufen, die grundsätzliche Position der Unternehmen bei der wissenschaftlichen und technologischen Innovation zu stärken. Dies sei ein entscheidender Schritt zur Vertiefung der strukturellen wissenschaftlichen und technologischen Reform und zur Erreichung eines hohen Niveaus an Eigenständigkeit und Stärke in Wissenschaft und Technologie.Es wurde herausgestellt, dass die Innovation der Unternehmen stärker unterstützt werden sollte, wobei der Schwerpunkt auf nationalen Strategien und wichtigen Anforderungen der industriellen Entwicklung liegen sollte.Diese Punkte untermauern die Vorschläge in Xis Bericht an den 19. Nationalkongress der KPCh, in dem die Entwicklung eines marktorientierten Systems für technologische Innovation gefordert wird, in dem Unternehmen die Hauptakteure sind und Synergien durch die gemeinsamen Anstrengungen von Unternehmen, Universitäten und Forschungsinstituten geschaffen werden.In seinem Bericht an den 20. Nationalkongress der KPCh hat Xi erneut die zentrale Rolle der Innovation bei Chinas Modernisierungsbestrebungen betont.Vertiefung der Reform staatlicher UnternehmenAuf dem Treffen am Freitag wurde auch die Vertiefung der Reform staatlicher Unternehmen betont, um ein Managementsystem für die staatliche Wirtschaft zu schaffen, das eine Koordinierung auf höchster Ebene, klar definierte Rechte und Pflichten, einen effizienten Betrieb und eine wirksame Aufsicht gewährleistet.Chinas Reform der staatlichen Unternehmen ist in eine völlig neue Phase eingetreten, nachdem das Zentralkomitee der KPCh seit dem 18. Nationalkongress der KPCh im Jahr 2012 eine Reihe wichtiger Aufgaben abgeschlossen hat, darunter auch das kürzlich abgeschlossene Dreijahresprojekt.In einem auf der Tagung verabschiedeten Dokument wurden die historische Aufgabe und die funktionale Stellung der staatlichen Wirtschaft in der neuen Ära festgelegt und die anstehenden Ziele für die Reform der staatlichen Unternehmen erläutert.Förderung der PrivatwirtschaftAuf dem Treffen wurde festgestellt, dass die Unterstützung der Privatwirtschaft ein durchgängiges Prinzip des Zentralkomitees der KPCh darstellt und man verpflichtete sich, das Entwicklungsumfeld des Privatsektors zu optimieren, die institutionellen Hindernisse zu beseitigen, die die faire Teilnahme privater Unternehmen am Marktwettbewerb einschränken, und private Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre richtige Position in einer qualitativ hochwertigen Entwicklung zu finden, indem sie ihre eigenen Reformen und Entwicklungen, die Einhaltung von Vorschriften, die Umwandlung und die Modernisierung vorantreiben.Außerdem wurden Dokumente zur Stärkung der grundlegenden Position der Unternehmen im Bereich der wissenschaftlich-technischen Innovation sowie Arbeitsrichtlinien für die zentrale Kommission zur Vertiefung der allgemeinen Reform und die Hauptaufgaben der Kommission im Jahr 2023 angenommen.Dies war nicht das erste Mal, dass private Unternehmen und eine hochwertige Entwicklung gefördert wurden. Während der beiden Sitzungen, als Xi die Mitglieder der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes (CPPCC), des obersten politischen Beratungsgremiums des Landes, besuchte, motivierte er die Privatunternehmer, ,,mutig zu sein und den Ballast abzuschütteln".https://news.cgtn.com/news/2023-04-22/China-stresses-innovation-reaffirms-support-for-private-sector-1jdmHw7my88/index.htmlView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-china-betont-die-rolle-der-unternehmen-bei-der-innovation-und-bekraftigt-die-unterstutzung-des-privatsektors-301805199.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuell