CGTN: Chengdu Universiade vereint die Welt mit Sport

Peking (ots/PRNewswire) -Die 31. Sommer-Universiade der International University Sports Federation (FISU) wurde am Freitagabend offiziell von Chinas Präsident Xi Jinping in Chengdu, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Sichuan im Südwesten des Landes, eröffnet.Aufgrund von Bedenken im Zusammenhang mit COVID-19 wurde die Sommer-Universiade zweimal verschoben und steht derzeit im Mittelpunkt des globalen Interesses.Die Veranstaltung, die vom 28. Juli bis zum 8. August stattfindet, hat rund 6.500 Athleten aus über 113 Ländern und Regionen angezogen, die in 18 Disziplinen antreten. Es handelt sich nicht nur um eine Sportveranstaltung für junge Menschen aus der ganzen Welt, sondern auch um eine wichtige Plattform für den kulturellen Austausch.Betreuung junger MenschenPräsident Xi, der der Überzeugung ist, dass junge Menschen „die Zukunft unseres Landes und der Welt" sind, hat auf vielen Anlässen seine Fürsorge für sie zum Ausdruck gebracht.„Junge Menschen verdienen die Unterstützung des Landes und den besten Schutz, denn sie tragen unsere höchsten Erwartungen. Sie sind wie junge Bäume, die auf der Erde gedeihen und schließlich zu imposanten Bäumen heranwachsen werden, die Schutz für diejenigen bieten, die ihn brauchen", sagte er bei einer Zeremonie anlässlich des hundertjährigen Bestehens der Kommunistischen Jugendliga Chinas im Jahr 2022.Bei einem Treffen mit Beamten auf Landkreisebene im Jahr 2015 riet er jungen Menschen dazu, nicht zu lange aufzubleiben und bei der Arbeit nicht zu gestresst zu sein.Für viele junge Menschen ist Xi wie ein Freund, durch dessen Worte sie Inspiration finden können.„Wir sollten junge Menschen erziehen und anleiten, die Welt angemessen zu betrachten, die nationalen Bedingungen umfassend zu verstehen und den Trend der Ära zu erfassen", sagte Xi in einer Rede bei einer Veranstaltung zum Gedenken an das hundertjährige Bestehen der Bewegung des 4. Mai im Mai 2019.„Junge Freunde, lasst eure Jugend noch stärker für das Land, das Volk, die chinesische Nation und die Menschheit strahlen", sagte er gegen Ende der Rede.Beschleunigung des Aufbaus einer führenden SportmachtSeit dem 18. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas im Jahr 2012 hat China der Sportentwicklung große Bedeutung beigemessen.Gemäß einer offiziellen Aussage, die im September 2019 veröffentlicht wurde, hat China zugesagt, bis 2050 eine führende Sportmacht zu werden.Unter Hinweis auf die Rolle der Gesundheit der Menschen in der sozialen Entwicklung und nationalen Wohlstand betonte Xi, dass Sport ein wichtiger Weg ist, um die Gesundheit der Menschen zu verbessern und ihre Bestrebungen nach einem besseren Leben zu erfüllen sowie eine umfassende menschliche Entwicklung zu fördern.Die erfolgreich abgehaltenen Olympischen Winterspiele und Paralympics in Peking 2022 im Februar und März 2022 sind lebendige Demonstrationen dafür, dass Chinas Ziel, 300 Millionen Menschen in Eis- und Schneesportaktivitäten einzubeziehen, wahr geworden ist. Dabei ist das Zufriedenheitsgefühl der Menschen spürbar gestiegen.Für Chengdu werden die Sportstätten für die Spiele auch der Öffentlichkeit zugutekommen. Da die Stadt bestrebt ist, sich zu einer weltberühmten Stadt für Sportveranstaltungen zu entwickeln, wurden eine Vielzahl von Sportstätten neu gebaut und renoviert, wodurch es den Einwohnern ermöglicht wird, Sport kostenlos oder zu niedrigen Gebühren zu genießen.Fördern Sie den zivilisatorischen gegenseitigen AustauschGemäß einer Pressekonferenz im April wird die Chengdu Universiade dazu beitragen, Freundschaft unter jungen Athleten und Studenten aus dem In- und Ausland zu pflegen, den Austausch zwischen den Menschen zu fördern und den zivilisatorischen gegenseitigen Austausch voranzutreiben. Dadurch wird der Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit vorangetrieben.Das Konzept einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit, das Xi Jinping im Jahr 2017 im Völkerbundpalast in Genf, Schweiz, vorgeschlagen und erläutert hat, ist Chinas Antwort auf die Herausforderungen und Probleme, mit denen die Welt konfrontiert ist.In den letzten Jahren, während die internationale Gemeinschaft auf die beispiellose öffentliche Gesundheitskrise reagierte und gleichzeitig bestrebt war, die sozioökonomische Entwicklung voranzutreiben, wurde Xis Vision weltweit weitgehend akzeptiert.Das Ideal der Chengdu Universiade steht auch im Einklang mit der Global Civilization Initiative, einem bedeutenden öffentlichen Produkt, das von Xi im März dieses Jahres vorgeschlagen wurde.„Die Länder müssen die Prinzipien der Gleichheit, des gegenseitigen Lernens, des Dialogs und der Einbeziehung aller Zivilisationen wahren und dafür sorgen, dass der kulturelle Austausch die Entfremdung, die Auseinandersetzungen und die Einbeziehung jedes Gefühl der Überlegenheit überwindet", so Xi.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-chengdu-universiade-vereint-die-welt-mit-sport-301888797.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuell