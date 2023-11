CGTN: Austausch zwischen Menschen: Diese amerikanischen Teenager schicken Xi Jinping und seiner Frau ein besonderes Geschenk

Peking (ots/PRNewswire) -Eine Gruppe von Highschool-Schülern aus Tacoma, Washington, schickte dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und seiner Frau Peng Liyuan kürzlich ein besonderes Geschenk, da Xi sich derzeit in den USA aufhält, um am Treffen der Wirtschaftsführer der Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) teilzunehmen.Die Studenten von Lincoln High School Choir haben am Donnerstag ein Gemälde für den chinesischen Präsidenten und seine Frau angefertigt, das chinesische Elemente wie Riesenpandas, traditionelle Tore und Elemente, die für den Bundesstaat Washington stehen, wie Präriehunde und die Space Needle, zeigt.Die Jugendlichen haben auch Geburtstagskarten für Madame Peng vorbereitet, da ihr Geburtstag näher rückt. Sie haben ihr auch ein Geburtstagslied gesungen.Sie überreichten die Geschenke im Rahmen der Veranstaltung "Enduring Friendship", die gemeinsam von der China Media Group (CMG) und der U.S.-China Youth and Student Exchange Association organisiert wurde. Der Leiter der CMG, Shen Haixiong, nahm das Geschenk im Namen des chinesischen Präsidenten entgegen.Präsident Xi und seine Frau Peng besuchten die Schule bereits 2015. Damals sagte Xi zu den Schülern, er hoffe, dass junge Menschen in beiden Ländern die Kommunikation verbessern und als Brücken zwischen den beiden Ländern dienen können.Der Aufruf gilt weiterAcht Jahre später gilt für den chinesischen Präsident Xi immer noch derselbe Aufruf. Während seines Treffens mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Joe Biden am Mittwoch in San Francisco rief Xi dazu auf, den Austausch zwischen Menschen zu fördern.Er forderte beide Seiten auf, die Zusammenarbeit im Tourismus voranzutreiben, den Austausch auf subnationaler Ebene zu erweitern, die Zusammenarbeit im Bildungsbereich zu verstärken und die Interaktion und Kommunikation zwischen ihren Völkern zu fördern und zu unterstützen.China ist bereit, in den nächsten fünf Jahren 50.000 junge Amerikaner zu Austausch- und Studienprogrammen nach China einzuladen, um den Austausch zwischen den beiden Völkern, insbesondere zwischen der Jugend, zu verstärken, sagte Xi bei einem Willkommensessen am Mittwochabend.Sarah Lande, ehemalige Geschäftsführerin von Iowa Sister States und eine alte Freundin Chinas, John Easterbrook, Enkel von General Joseph Stilwell, und Elyn MacInnis, leitende Forscherin bei der Kuliang Tourism and Culture Association, sprachen ebenfalls auf der Veranstaltung. Sie begrüßten die Unterstützung von Präsident Xi für den zwischenmenschlichen Austausch zwischen China und den USA und bekundeten ihr Engagement für die Stärkung des gegenseitigen Verständnisses und die Weitergabe der Freundschaft zwischen China und den USA an künftige Generationen.Ein Student, der ebenfalls an der Veranstaltung teilnahm, sagte, er freue sich auf neue Möglichkeiten, mit Studenten aus China zu kommunizieren und gemeinsam in eine bessere Zukunft zu schreiten."Der zwischenmenschliche Austausch schafft ein Umfeld, in dem sowohl Amerikaner als auch Chinesen besser leben", sagte Stephen Orlins, Präsident des National Committee on U.S.-China Relations. "Was wir jetzt brauchen, ist, dass mehr Amerikaner nach China gehen."https://news.cgtn.com/news/2023-11-17/These-American-teenagers-send-Xi-Jinping-and-his-wife-a-special-gift-1oOhYizqW1W/index.htmlVideo - https://www.youtube.com/watch?v=CPWHI0Or8VoView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-austausch-zwischen-menschen-diese-amerikanischen-teenager-schicken-xi-jinping-und-seiner-frau-ein-besonderes-geschenk-301993595.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuell