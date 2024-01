Washington (ots/PRNewswire) -CGTN America & CGTN UN geben bekannt: CMG veranstaltet „Gala zum Auftakt des Mondneujahrfests" in New YorkWASHINGTON, 30. Januar 2024 /PRNewswire/ − Hunderte von hohen Gästen versammelten sich am 26. Januar im Cipriani, einem historischen Treffpunkt in New York City. Anlass war die „Gala zum Auftakt des Mondneujahrfests", veranstaltet von der China Media Group und unterstützt von der Ständigen Vertretung von China bei der UN und dem Generalkonsulat von China in New York. Zu den Gästen, die die Kultur des Mondneujahrfests zelebrierten, gehörten Botschafter, hochrangige UN-Beamte, Geschäftsleute, Bürgermeister und Künstler.Shen Haixiong, President und Editor-in-Chief der China Media Group, die die Gala übertrug, hielt auf der Veranstaltung eine Videoansprache. Er hob hervor, dass das Mondneujahrsfest, das ein Fünftel der Weltbevölkerung auf unterschiedliche Art und Weise begeht, für die chinesische Nation das wichtigste traditionelle Fest ist.„Die Gala anlässlich des Fühlingsfests anzusehen, ist für die Chinesen zu einer Neujahrstradition geworden. Die Gala wird nun schon ununterbrochen seit 41 Jahren abgehalten und Generationen von Zuschauern erfreuen sich daran," sagte er.Zhang Jun, ständiger Vertreter von China bei den Vereinten Nationen, begrüßte die Entscheidung der UN, das Mondneujahrsfest zu einem beweglichen Feiertag zu machen. Das beweise die steigende globale Bedeutung dieses Festes, wodurch mehr Menschen ein besseres Verständnis von China, den Chinesen und der chinesischen Kultur entwickeln würden.Miguel Ángel Moratinos, hoher Repräsentant der UN-Allianz für Zivilisationen, forderte alle auf, sich vom Spirit des Drachens inspirieren zu lassen, und im Sinne des Wohlbefindens der gesamten Menschheit bei der Bewältigung von Herausforderungen zusammenzuarbeiten.Stephen Orlins, Präsident des Nationalen Komitees für US-Chinesische Beziehungen, merkte an, dass es im vergangenen Jahr in den Beziehungen zwischen China und den USA einige Spannungen gab. Aber er fügte hinzu: „Gegen Ende des Jahres haben sich unsere Führer in San Francisco getroffen und haben die Beziehung der beiden Staaten wieder ins Lot gebracht. Und das ist zum Nutzen der Chinesen und Amerikaner."Der Bürgermeister Eric Adams nahm auch an der Veranstaltung teil. Huang Ping, chinesischer Generalkonsul in New York, hofft im Jahr des Drachens auf eine gute Zusammenarbeit zwischen China und den USA zwecks Austausch auf der zwischenmenschlichen Ebene und der Pflege gemeinsamer Interessen.Die „Gala zum Auftakt des Mondneujahrfests" bot glitzernde Veranstaltungen mit Live-Musik, Tanz- und Gesangseinlagen. Der Höhepunkt des Abends war die exquisite Modenschau von Designer Andy Yu, inspiriert von der chinesischen Kultur mit wunderschönen Designs, die sich bestens mit Nachhaltigkeit verbinden lassen.(Dieses Material wird verbreitet von MediaLinks TV, LLC im Namen von CCTV. Weiteres Material ist verfügbar im Department of Justice, Washington, D.C.)Kontakt: Du RuiDistribution@cgtnamerica.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-america--cgtn-un-cmg-veranstaltet-gala-zum-auftakt-des-mondneujahrfests-in-new-york-302048325.htmlOriginal-Content von: MediaLinks TV LLC, übermittelt durch news aktuell