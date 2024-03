Washington, 13. März 2024 (ots/PRNewswire) -CGTN America & CCTV UN veröffentlichen den „Globalen Mediendialog": Warum ist 2024 das Jahr des ‚Frühlings in China'?Unmittelbar nach den jährlichen politischen Spitzentreffen des Landes ist die China Media Group Gastgeberin des Globalen Mediendialogs, bei dem es um gemeinsamen Wohlstand und Chancen in China geht: eine zeitgemäße und einzigartige Medienveranstaltung mit Hauptrednern, zwei Expertenrunden und Würdenträgern an der Universität von Chicago.Unsere Würdenträger, Experten und Podiumsteilnehmer diskutieren über die neuesten Entwicklungen im Bereich der "Modernisierung nach chinesischem Vorbild". Drei kleine Worte, die ein großes und wachsendes Potenzial für neue Produktivität, internationale Zusammenarbeit und gemeinsamen Wohlstand signalisieren.An der ersten Podiumsdiskussion nehmen der ehemalige US-Botschafter in China, Max Baucus, die ehemalige Bürgermeisterin von Chicago, Lori Lightfoot, und der Präsident des Illinois Institute of Technology, Raj Echambadi, teil. Der Schwerpunkt liegt auf der wirtschaftlichen Dynamik Chinas und darauf, wie Chinas Modernisierungsprozess das Land zu einem Magneten für globale Geschäfts- und Investitionsmöglichkeiten gemacht hat.Die zweite Podiumsdiskussion befasst sich mit aktuellen und potenziellen Kooperationsfeldern wie künstliche Intelligenz, grüne Energie und andere industrielle Perspektiven. Im Mittelpunkt dieses Dialogs stehen der bessere Zugang zu ausländischen Investitionen und die chinesischen Kapitalmärkte.Die Diskussionen werden sich auch mit Partnerstädten wie Chicago und Schanghai befassen, die weiterhin eine Brücke für globale innovative Unternehmen darstellen. Zu diesem Thema nehmen Samir Mayekar, ehemaliger stellvertretender Bürgermeister für Wirtschaftsentwicklung von Chicago, Mike Fassnacht, ehemaliger Marketingleiter von Chicago, und Pin Ni, Präsident von Wanxiang America, an der Diskussion teil. Auf der Tagesordnung stehen wichtige, nicht ganz so wichtige Themen wie die Ankurbelung des Tourismus und die Intensivierung des zwischenmenschlichen Austauschs, da China die Visumspflicht für internationale Reisende lockert.Im Anschluss an die Podiumsdiskussionen können sich Zuhörer und Podiumsteilnehmer in moderierten Fragerunden austauschen. Die Veranstaltung wird von der China Media Group ausgerichtet und von der China General Chamber of Commerce in Chicago gesponsert.(Dieses Material wird von MediaLinks TV, LLC im Namen von CCTV verbreitet. Weitere Informationen sind erhältlich beim Justizministerium in Washington, D.C.)Kontakt: GEORGE ALEXANDERDistribution@cgtnamerica.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-america--cctv-un-globaler-mediendialog-warum-ist-2024-das-jahr-des-fruhlings-in-china-302087464.htmlOriginal-Content von: MediaLinks TV LLC, übermittelt durch news aktuell