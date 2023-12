CGN Power Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Telus":

Die Cgn Power hat sich mit einem Kurs von 1,94 HKD um +4,3 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Diese Entwicklung führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Hingegen beträgt die Distanz zum GD200, basierend auf den vergangenen 200 Tagen, +3,19 Prozent, was zu einer ebenfalls "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI), eine Kennzahl der technischen Analyse, zeigt aktuell einen Wert von 21,43, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 41, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit lautet die Gesamteinstufung für den RSI "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cgn Power beträgt aktuell 7, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion bleiben unverändert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.