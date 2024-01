CGN Power Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cgn Power beträgt derzeit 8,32, was 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler) von 11 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche konnte Cgn Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,15 Prozent erzielen. Dies steht im Gegensatz zu einem durchschnittlichen Rückgang von -18,34 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der Branche, was einer Outperformance von +31,49 Prozent im Branchenvergleich für Cgn Power entspricht. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -18,34 Prozent hatte, übertrifft Cgn Power diesen Durchschnitt um 31,49 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Cgn Power liegt bei 5,56, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und sich bei 21 für Cgn Power befindet, weist auf eine überverkaufte Situation hin und erhält ebenfalls die Einstufung "Gut" in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Cgn Power derzeit +10,99 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auch basierend auf den vergangenen 200 Tagen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +12,77 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.