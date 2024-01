CGN Power Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Bei Cgn Power beträgt das aktuelle KGV 9, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" unter dem Durchschnitt von 11 liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Cgn Power daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen und liegt für Cgn Power bei 36,84. Dies deutet auf eine neutrale Situation hin. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält Cgn Power daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Cgn Power eine Rendite von 16,01 Prozent erzielt, was mehr als 33 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" hat Cgn Power mit 33,28 Prozent eine deutlich bessere Rendite erzielt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Cgn Power eine Dividende von 4,54 % aus, was 1,3 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,85 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.