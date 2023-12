CGN Power Aktie: Jetzt wird es spannend!

Cgn Power schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,09 % aus. Dies bedeutet, dass die Rendite um 0,77 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,86 %. Die geringfügige Differenz führt zu einer neutralen Einstufung in Bezug auf den Ertrag.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1,88 HKD für die Cgn Power-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,97 HKD, was einem Unterschied von +4,79 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts beträgt dieser aktuell 1,86 HKD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Cgn Power in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Cgn Power mit 13,15 Prozent um mehr als 30 Prozent darüber. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -16,36 Prozent, wobei Cgn Power mit 29,51 Prozent deutlich darüber lag. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Einschätzung der Stimmung rund um die Aktienkurse von Cgn Power ergibt sich nicht nur aus harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch aus weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die Aktie auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen rund um Cgn Power in den sozialen Medien diskutiert. Somit erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Cgn Power in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.