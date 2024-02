CGN Power Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Cgn Power werden der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 30,77 Punkten, was darauf hinweist, dass die Cgn Power-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis beträgt 42,5, was bedeutet, dass auch hier die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält Cgn Power somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls dazu beitragen, Aktienkurse einzuschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Cgn Power untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Cgn Power angesprochen. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die charttechnische Entwicklung der Cgn Power-Aktie wurde mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 1,92 HKD, was 16,67 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs von 2,24 HKD liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie somit als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,05 HKD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Cgn Power-Aktie somit in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Cgn Power im Vergleich zum Branchendurchschnitt der unabhängigen Stromerzeuger und Energiehändler eine Dividendenrendite von 4,54 % aus, was 1,41 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,95 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Cgn Power, wobei die Analyse zu verschiedenen Bewertungen in den einzelnen Bereichen führt.