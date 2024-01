CGN Nuclear Development Aktie: Das macht sprachlos!

Das Anleger-Sentiment für Cgn Nuclear Development war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 13 Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Lediglich an einem Tag war die Stimmung neutral. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Im Branchenvergleich hat Cgn Nuclear Development in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,51 Prozent erzielt. Das bedeutet eine Outperformance von +3,82 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt um -7,33 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,33 Prozent hatte, liegt Cgn Nuclear Development um 3,82 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Cgn Nuclear Development beträgt 0,55 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Durchschnitt von 0,36 Prozent. Unsere Analysten geben daher eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik der Aktie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Cgn Nuclear Development mit 7,25 CNH derzeit -0,41 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -7,29 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie führt.