CGN Nuclear Development Aktie: Füße still halten!

Die technische Analyse der Cgn Nuclear Development-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 7,89 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 7,36 CNH weicht somit um -6,72 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 7,38 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs liegt daher nur um -0,27 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cgn Nuclear Development bei 53, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Chemikalien" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau ist. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Was die Dividende betrifft, schüttet Cgn Nuclear Development eine Dividendenrendite von 0,55 % aus, was 1,37 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,91 %. Dadurch erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht".

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt die technische Analyse, dass der RSI der Cgn Nuclear Development bei 41,67 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 48,25, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".