CGN New Energy Aktie: Das wird teuer!

Die Cgn New Energy-Aktie schloss am letzten Handelstag bei 1,93 HKD, was einem Unterschied von -11,47 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 2,18 HKD entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,95 HKD zeigt mit einem letzten Schlusskurs von -1,03 Prozent eine ähnliche Tendenz, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf einer kurzfristigeren Analysebasis führt.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien sowie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine neutrale Einstellung gegenüber Cgn New Energy. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" verzeichnete die Cgn New Energy-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -30,38 Prozent, was 12,52 Prozent unter dem Sektordurchschnitt von -17,85 Prozent liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe als "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Cgn New Energy liegt bei 3,62 Prozent, was 2,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent in der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler". In Anbetracht dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.