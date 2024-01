CGN New Energy Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Cgn New Energy weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,48 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,91 % für unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5,13 liegt, während das Branchen-KGV bei 11,28 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Anleger-Stimmung bei Cgn New Energy zeigt sich in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cgn New Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,21 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2 HKD liegt, was einer Differenz von -9,5 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Insgesamt erhält die Cgn New Energy-Aktie auf Basis der Dividendenrendite, fundamentalen Analyse, Anleger-Stimmung und technischen Analyse eine neutrale bis negative Bewertung.