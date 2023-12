CGN New Energy Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Centrica":

Der Aktienkurs von Cgn New Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,06 Prozent erzielt, was 9,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Versorgungsunternehmen liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -16,22 Prozent, und Cgn New Energy liegt derzeit 9,84 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für Cgn New Energy festgestellt. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cgn New Energy liegt bei 40, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cgn New Energy liegt bei einem Wert von 4, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,15. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

