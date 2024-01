CGN Mining Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

In den letzten zwei Wochen wurde Cgn Mining von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt daher zu einer "Gut"-Einstufung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Handelsunternehmen und Distributoren) ist Cgn Mining unserer Meinung nach überbewertet. Die Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37,22 gehandelt, was einem Abstand von 209 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 12,04 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich Cgn Mining hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dies ermöglicht Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Dabei hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Cgn Mining in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Auf Basis der aktuellen Kurse schüttet Cgn Mining im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren keine Dividende aus, was einer Dividendenrendite von 0 % entspricht und somit 8,73 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 8,73 %. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Schlecht".