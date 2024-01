CGN Mining Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Diskussionen über Cgn Mining in den sozialen Medien geben Anlegern ein gemischtes Signal. Die Kommunikation ist derzeit unentschieden, mit überwiegend neutralen Themen. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

In Bezug auf die Dividende liegt Cgn Mining mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 8,68 % für Handelsunternehmen und Distributoren. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet weist Cgn Mining ein KGV von 37,22 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 11,96 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation sind für Cgn Mining in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Zusammenfassend wird die Aktie von Cgn Mining derzeit als "Neutral" bewertet, sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch auf fundamentale Kriterien.