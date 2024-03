CGN Mining Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Einschätzung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In den letzten Monaten hat die Aktie von Cgn Mining eine durchschnittliche Diskussionsaktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird Cgn Mining daher als neutral bewertet.

In fundamentaler Hinsicht weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cgn Mining mit 43,05 einen Wert über dem Branchendurchschnitt von 13,84 auf, was zu einer schlechten Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Cgn Mining zeigen keine Anzeichen von Überkauft- oder Überverkauftsein, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenpolitik von Cgn Mining ergibt eine negative Differenz von -8,09 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren", was zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Cgn Mining daher sowohl aufgrund weicher Faktoren als auch fundamentaler Kriterien eine neutrale bis schlechte Bewertung.