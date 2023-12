CGN Mining Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cgn Mining bei 30, was bedeutet, dass die Börse 30,94 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 164 Prozent mehr als bei vergleichbaren Werten in der Branche. Im Bereich "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt der durchschnittliche Wert derzeit bei 11, was darauf hinweist, dass der Titel überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass Cgn Mining über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Cgn Mining in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Abweichung von +57,28 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit +10,96 Prozent über dem aktuellen Kurs. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 9,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher bekommt die Dividendenpolitik von Cgn Mining eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.