CGI Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Cgi liegt der RSI bei 87,25, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Cgi daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Bei der technischen Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cgi-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Dabei beträgt der aktuelle gleitende Durchschnitt 136,63 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 141,95 CAD liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (138,71 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,34 Prozent Abweichung). Die Cgi-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzung haben Analysten in den zurückliegenden 12 Monaten für die Cgi 8 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Somit erhält der Titel langfristig das Rating "Gut". Auch die durchschnittliche Empfehlung für Cgi aus dem letzten Monat ist "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 10,6 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 157 CAD. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen. Dabei zeigt sich bei der Diskussionsintensität eine deutlich weniger Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Cgi.