CGI Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Cgi als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cgi-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 60,89 und ein Wert für den RSI25 von 41,61, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich gespalten. In den vergangenen zwei Wochen wurde Cgi überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung, obwohl auch 2 positive und 1 negative Signal herausgefiltert wurden.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt eine "Gut"-Einstufung für die Cgi-Aktie, mit 8 positiven und keiner neutralen oder negativen Bewertung. Auch auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Gut" eingestuft, und das Kursziel der Analysten liegt bei 157 CAD, was eine Performance von 10,68 Prozent ergeben würde. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat sich für Cgi in den vergangenen Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke wurde als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.