CGI Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse der Cgi-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 136,94 CAD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 139,49 CAD liegt, was einem Abstand von +1,86 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) aktuell ein Niveau von 139,04 CAD erreicht, was einer Differenz von +0,32 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität für die Cgi-Aktie in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein insgesamt "Schlecht"-Wert für die Cgi-Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben vor allem und mehrheitlich positive Meinungen über die Aktie von Cgi hervorgebracht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Cgi beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut" Signal, was eine insgesamt positive Anleger-Stimmung für die Cgi-Aktie bedeutet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Cgi-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 liegt bei 61,9, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, und der RSI25 beträgt 44,78, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.