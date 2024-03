CGI Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 10 Mal die Bewertung "Gut", 0 Mal die Bewertung "Neutral" und 0 Mal die Bewertung "Schlecht" für die Aktie von Cgi vergeben. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Cgi vor, und der aktuelle Kurs der Aktie beträgt 151,46 CAD. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 11,25 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 168,5 CAD festgelegt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, und insgesamt erhält die Aktie daher von institutionellen Analysten die Bewertungsstufe "Gut".

Das Stimmungsbild bei Cgi hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es gab keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien. Daher wird das Sentiment und der Buzz um die Aktie als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt schüttet Cgi eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 28,75 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 28,75 %. Diese niedrigere Rendite führt zur Einstufung der Dividende als "Schlecht".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Cgi eine Rendite von 10,53 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" hatte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -4,22 Prozent, wobei Cgi mit 14,76 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.