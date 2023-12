CGG share Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und das Interesse an Aktien. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei der Bewertung von Cgg wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Cgg auf sozialen Plattformen ergab neutrale Kommentare und Themen in den vergangenen Tagen, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Cgg ergibt die Analyse des RSI eine neutrale Bewertung auf 7- und 25-Tage-Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cgg-Aktie aus charttechnischer Sicht schlecht bewertet wird. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage weisen auf eine negative Abweichung hin.

Insgesamt erhält Cgg sowohl in Bezug auf die Stimmung als auch auf die technische Analyse eine neutrale bis schlechte Bewertung.