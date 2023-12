CGG share Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Cgg auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese neutral waren. Jedoch haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Cgg aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Bei wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen sich präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ziehen. In den letzten vier Wochen wurden jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Cgg festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Cgg wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 42,71 Punkten, was darauf hindeutet, dass Cgg weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,55, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie hindeutet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Cgg von 0,602 EUR betrachtet. Dieser Kurs liegt mit einer Entfernung von -12,75 Prozent vom GD200 bei 0,69 EUR und signalisiert somit "Schlecht". Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,63 EUR auf, was ein "Neutral"-Signal bedeutet, da der Abstand -4,44 Prozent beträgt. Zusammen ergibt sich für den Aktienkurs der Cgg die Bewertung "Neutral", wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.