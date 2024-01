CGG share Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die technische Analyse von Cgg-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,68 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,603 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -11,32 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,62 EUR, was einer Abweichung von -2,74 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cgg auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität und Stimmungsänderung bezüglich der Cgg-Aktie als neutral bewertet werden. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen hat eine mittlere Aktivität gezeigt, während die Stimmungsänderung gering war. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cgg liegt bei 49,05, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,12, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und der Relative Strength Index, dass Cgg aktuell in einem neutralen Trend liegt und somit ein "Neutral"-Rating erhält.