CGG share Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Beurteilung der Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander über einen bestimmten Zeitraum. Die Cgg-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längeren RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 29,61 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Cgg-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Cgg-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und negative Diskussionen waren nicht vorhanden. An vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Cgg. Aufgrund dieser Ergebnisse bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" im Anleger-Sentiment.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,68 EUR für den Schlusskurs der Cgg-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,5854 EUR, was einem Unterschied von -13,91 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,63 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,08 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cgg-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Cgg-Aktie also ein "Neutral"-Rating im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz.