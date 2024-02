CGE Energy Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Bei Cge Energy liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume.

In den sozialen Medien wurde Cge Energy in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen eher negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Anleger-Stimmung wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenpolitik von Cge Energy weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Unabhängigen Stromerzeuger & Energiehändler eine niedrigere Dividendenausschüttung von 4,72 Prozentpunkten auf. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von Cge Energy wurde anhand der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität im Internet untersucht. Dabei wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, die zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Cge Energy zeigt laut Messung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie von Cge Energy eine "Neutral"-Einstufung, basierend auf dem Relative-Stärke-Index, der Anleger-Stimmung und der Dividendenpolitik.