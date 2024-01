CGE Energy Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100 über einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI von Cge Energy liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Ebenso verhält es sich mit dem RSI25, der ebenfalls bei 50 liegt und somit zu einer neutralen Bewertung für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen im Hinblick auf Cge Energy untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen rund um Cge Energy in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Cge Energy mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler (4,57 %) niedriger. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz in der Online-Kommunikation. In den vergangenen Monaten zeigte Cge Energy durchschnittliche Diskussionsaktivitäten und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Daher wird das Gesamtbild als "Schlecht" eingestuft.