CGE Energy Aktie: Ist es das gewesen?

In den letzten zwei Wochen wurde Cge Energy von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Was die Dividende betrifft, schüttet Cge Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler. Der Unterschied beträgt 4,61 Prozentpunkte (0 % gegenüber 4,61 %), was zu der Einstufung "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik der Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation kann festgestellt werden, dass sich die Stimmung für Cge Energy in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt laut unseren Programmen in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Cge Energy auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cge Energy-Aktie weist einen Wert von 50 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI einen Wert von 50, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Aktie in Bezug auf den RSI ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Cge Energy, basierend auf der Analyse der Anleger-Stimmung, der Dividendenpolitik, dem Sentiment und Buzz sowie dem Relative Strength Index.