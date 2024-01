CGE Energy Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Cge Energy-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 50, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI weist mit einem Wert von 50 auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cge Energy.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Cge Energy derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,59 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Cge Energy eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Cge Energy daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für Cge Energy auf dieser Stufe führt.