CGE Energy Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Dividendenrendite der Cge Energy-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 4,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cge Energy neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie daher heute als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und zeigt überkaufte oder unterkaufte Titel an. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cge Energy-Aktie beträgt 50, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cge Energy.

Das Sentiment und der Buzz um Cge Energy werden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Cge Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".