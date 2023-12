CGE Energy Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

In den letzten Wochen konnte bei Cge Energy keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, weist keine signifikanten Unterschiede auf und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Cge Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler. Der Unterschied beträgt 6,29 Prozentpunkte, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein gemischtes Bild ab. Einerseits wird auf Plattformen der sozialen Medien ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel widergegeben, andererseits wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Cge Energy aktuell mit dem Wert 50 weder überkauft noch -verkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich für die Aktie ein Wert von 100, was als Signal dafür gilt, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Schlecht". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".