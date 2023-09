CF Industries ist zurück!

Der Kurs der Aktie Cf Industries steht am 12.09.2023, 04:27 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 81.82 USD. Der Titel wird der Branche "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Cf Industries auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Cf Industries schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,23 % und somit 821,02 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 823,25 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Cf Industries führt bei einem Niveau von 29,49 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 49,17 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 5,93 ist die Aktie von Cf Industries auf Basis der heutigen Notierungen 94 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" (105,21) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

