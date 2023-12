CF Industries Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Das Anleger-Sentiment für Cf Industries hat sich in den letzten beiden Wochen überwiegend negativ entwickelt, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation dominierte. Die aktuelle Stimmung deutet ebenfalls auf überwiegend negative Themen hin, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie führt. Automatische Analysen bestätigen, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu der insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche hat Cf Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,8 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 13,57 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -34,38 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Cf Industries 34,38 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Cf Industries laut trendfolgender Indikatoren unterschiedlich bewertet wird. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 75,8 USD, während der letzte Schlusskurs bei 80,51 USD deutlich darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 78,68 USD liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Cf Industries basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende von 1,9 % ist Cf Industries im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Chemikalien" niedriger zu bewerten, da die Differenz 8285,29 Prozentpunkte beträgt. Daher wird derzeit die Einstufung "Schlecht" abgeleitet.