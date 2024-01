CF Industries Aktie: Das hat Konsequenzen!

Cf Industries schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien. Dieser Unterschied beträgt 8285,27 Prozentpunkte, was einer Dividendenrendite von 1,9 % im Vergleich zu 8287,17 % entspricht. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde bei Cf Industries eine deutliche Verschiebung der Stimmung in Richtung des Negativen festgestellt. Dies basiert auf der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien, welche als Grundlage für diese Auswertung dient. Die Diskussion über die Aktie hat sich in Bezug auf die Stärke nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Cf Industries für dieses Kriterium daher die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Cf Industries-Aktie beträgt aktuell 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vergeben, da auch hier keine überkauften oder überverkauften Werte festgestellt wurden.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt, dass vor allem negative Meinungen zu Cf Industries veröffentlicht wurden. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen ebenfalls, dass überwiegend "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kriterien eine durchweg negative Bewertung für Cf Industries.