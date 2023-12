CF Industries Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Cf Industries liegt der RSI bei 34,25, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 54,04, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt dies ein neutrales Rating für das Unternehmen.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine neutrale Bewertung, wenn der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 75,79 USD mit dem aktuellen Kurs (77,77 USD) verglichen wird. Ebenso erhält die Aktie eine neutrale Bewertung für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei einer Abweichung von -1,57 Prozent.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist Cf Industries gemessen an seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6 unterbewertet im Vergleich zu anderen Unternehmen der Chemiebranche mit einem durchschnittlichen KGV von 94. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine gute Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.