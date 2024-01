CF Industries Aktie: Hilfe!

Der Aktienkurs von Cf Industries hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,8 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") einer Unterperformance von 95,45 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt 74,65 Prozent, und Cf Industries liegt aktuell 95,45 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,98 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 93 Prozent liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Cf Industries momentan bei 1,9 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8342,38 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und somit eine "Gut"-Einstufung erforderlich macht. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, wodurch eine Gesamtbewertung als "Schlecht" resultiert.