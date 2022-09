CF Industries Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Cf Industries-Kurs wird am 02.09.2022, 13:18 Uhr an der Heimatbörse New York mit 102.42 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien".

Die Aussichten für Cf Industries haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,56 Prozent und liegt damit 1,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 2,78). Die Cf Industries-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 140,13 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Cf Industries damit 77,77 Prozent über dem Durchschnitt (62,36 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt 62,36 Prozent. Cf Industries liegt aktuell 77,77 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Cf Industries als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 7 Buy, 5 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cf Industries vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 95,69 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -6,57 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 102,42 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre CF Industries-Analyse vom 05.09. liefert die Antwort:

Wie wird sich CF Industries jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen CF Industries-Analyse.

CF Industries: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...