CF Industries Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Kurs der Aktie Cf Industries steht am 29.12.2022, 19:47 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 85.58 USD. Der Titel wird der Branche "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Cf Industries auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Cf Industries beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,83 Prozent und liegt mit 0,96 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,79) für diese Aktie. Cf Industries bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Cf Industries-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 5 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Cf Industries-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cf Industries vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 107,6 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 24,62 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (86,34 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Cf Industries somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Cf Industries-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 98,98 USD. Der letzte Schlusskurs (86,34 USD) weicht somit -12,77 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (101,85 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,23 Prozent), somit erhält die Cf Industries-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Cf Industries-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.