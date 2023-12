CF Energy Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Aktienkurs von Cf Energy hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresrendite von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Cf Energy mit -1,72 Prozent um mehr als 6 Prozent darüber. Die Branche "Gasversorgungsunternehmen" verzeichnet eine mittlere Rendite von -7,94 Prozent, wobei Cf Energy mit 6,22 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

In den letzten zwei Wochen wurde Cf Energy von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedensten Kommentare und Äußerungen in den sozialen Medien in Bezug auf diesen Wert ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt.

Dagegen weist Cf Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,3 % für "Gasversorgungsunternehmen". Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cf Energy bei 3, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" (KGV von 31,77) unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Cf Energy daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.