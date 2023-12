CF Energy Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für Cf Energy beträgt derzeit 27,27 Punkte, was darauf hindeutet, dass Cf Energy derzeit überverkauft ist. Diese Aktie wird daher als "Gut" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 21,74, dass Cf Energy überverkauft ist, was der Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt wird die Aktie also auf dieser Ebene als "Gut" bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so lässt sich anhand unserer Analyse feststellen, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen bei Cf Energy gab. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Cf Energy dafür ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene daher mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen rund um Cf Energy in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den beiden vergangenen Wochen häuften sich deutlich die positiven Meinungen, und es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Cf Energy bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet ist.

Was die fundamentalen Kriterien betrifft, so liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cf Energy bei einem Wert von 3. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" (KGV von 31,74) liegt die Aktie also unter dem Durchschnitt (ca. 89 Prozent). Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist Cf Energy damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.