CF Bankshares Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Cf Bankshares-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 17,32 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 21,05 USD weicht somit um +21,54 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (19,84 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs von 21,05 USD eine Abweichung von +6,1 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme, weshalb auch hier das Rating "Neutral" lautet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen zu Cf Bankshares veröffentlicht wurden. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 81, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 41, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Cf Bankshares.