CFSB Bancorp Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Cfsb neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund des Stimmungsbildes. Insgesamt bekommt Cfsb auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Hierbei betrachten wir den 50- und 200-Tage-Durchschnitt. Der längerfristigere Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Cfsb-Aktie beträgt derzeit 7 USD. Der letzte Schlusskurs liegt damit auf ähnlichem Niveau, mit einer Abweichung von -4,86 Prozent im Vergleich. Auf dieser Basis erhält Cfsb somit eine "Neutral"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating für die Cfsb-Aktie führt. In Summe wird Cfsb auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Sentiment und Buzz: Bei Cfsb konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst bekommt Cfsb für diese Stufe daher ein "Neutral".

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Niveau von 31,16 führt dies zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 40,95 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung für Cfsb lautet daher "Neutral".

