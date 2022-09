CFRX: Exebacase zeigt potente antimikrobielle Aktivität bei Implantat-assoziierter MRSA-Osteomyelitis...

Von David Bautz, PhD NASDAQ:CFRX Lesen Sie den vollständigen CFRX-Forschungsbericht Geschäftsbericht Exebacase wirkt im Kaninchenmodell der MRSA-Implantat-assoziierten Osteomyelitis Am 15. Juli 2022 gab ContraFect Corp. (NASDAQ:CFRX) die Veröffentlichung der Ergebnisse eines präklinischen Kaninchenmodells für implantatassoziierte Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)-Osteomyelitis im Journal of Bone and Joint Infection bekannt (Karau et al., 2022). Die Studie bestand aus einem in vitro Biofilm-Time-kill-Experiment, bei… Hier weiterlesen