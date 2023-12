CFN Enterprises Aktie: Ist es das gewesen?

Die Stimmung und der Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Cfn konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Neutral". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Cfn auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Cfn liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Cfn-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Der RSI25 liegt bei 54,84, was bedeutet, dass Cfn weder überkauft noch -verkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Damit erhält Cfn eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Cfn aktuell 0, was eine negative Differenz von -3,34 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software" ergibt. Cfn bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Cfn in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" verleiht. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Neutral".