CFM-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Cfm-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,09 SGD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,086 SGD, was einer Abweichung von -4,44 Prozent entspricht, und daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs und weisen eine Abweichung von -4,44 Prozent auf, weshalb die Cfm-Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Insgesamt erhält Cfm daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktivität der Cfm-Aktie im Durchschnitt liegt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Somit erhält Cfm in diesem Punkt die Gesamtbewertung "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") erzielte die Cfm-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,36 Prozent, was 6,85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -9,07 Prozent, und Cfm liegt aktuell 6,29 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in sozialen Medien rund um Cfm zeigen, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Cfm-Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.