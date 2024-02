CFM Aktie: So kann man sich irren!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Cfm. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Cfm derzeit bei 0,09 SGD liegt. Da der Aktienkurs bei 0,085 SGD lag und somit einen Abstand von -5,56 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Cfm-Aktie mit einer Differenz von -5,56 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Cfm beträgt derzeit 40 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 48,78 Punkten. Somit wird Cfm insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Cfm-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,36 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -6,72 Prozent. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rendite des "Industrie"-Sektors liegt die Cfm-Aktie mit einer Unterperformance von 5,88 Prozent im "Schlecht"-Bereich.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Cfm-Aktie basierend auf der Stimmungslage der Anleger, der technischen Analyse und dem Branchenvergleich.