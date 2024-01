CFM Aktie: Quo vadis?

Die technische Analyse des Aktienkurses der Cfm zeigt, dass trendfolgende Indikatoren darauf hinweisen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, spielt dabei eine wichtige Rolle. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Cfm-Aktie beträgt derzeit 0,09 SGD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,087 SGD auf ähnlichem Niveau, was einer Abweichung von -3,33 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten erhält die Cfm-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,09 SGD führt zu einem ähnlichen Ergebnis, wodurch die Cfm-Aktie auch in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird Cfm daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich erzielte die Cfm-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -15,36 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -10,47 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit -9,92 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Cfm eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Cfm daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Ein weiterer prominenter Indikator der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Cfm zeigt ein Niveau von 33,33 und führt damit zu einer Einstufung als "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 48,08 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" basierend auf dem RSI.

Diese verschiedenen Analysen führen insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung der Cfm-Aktie auf Basis der technischen Indikatoren.