CEWE verzeichnet Umsatzsteigerung vor der Weihnachtssaison

CEWE, der Dienstleister im Fotosegment, hat in den ersten neun Monaten des Jahres ein Wachstum verzeichnet.

CEWE, der führende Anbieter von Foto-Dienstleistungen, verzeichnet ein stetiges Wachstum in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres. Eine vielversprechende Entwicklung, die das Unternehmen seinem klaren Jahresziel und dem anstehenden Weihnachtsgeschäft zu verdanken hat. Dies verkündete der SDAX-Konzern am Freitag stolz in Oldenburg. Trotz dieser positiven Nachrichten sank der Aktienkurs leicht.

Am Ende des Tages verzeichnete das Papier einen Rückgang von 1,10 Prozent auf 90,00 Euro an der Börse XETRA. Doch laut Analyst Volker Bosse von der Baader Bank sind die Ergebnisse der ersten neun Monate als "solide" zu bezeichnen. Umsatz und Gewinn hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen. Besonders die gestiegene Nachfrage nach Fotobüchern, aufgrund der wachsenden Reisetätigkeit, sowie die gute gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland, haben zum positiven Ergebnis beigetragen.

Die Aktie von CEWE bewegte sich in den letzten Monaten in einem Korridor zwischen 82 Euro im Juni und 100 Euro. Aktuell verzeichnet sie nur einen geringen Kursanstieg im Vergleich zum Jahresanfang. Die starken Kursentwicklungen während der Pandemie scheinen damit vorerst vorbei zu sein. Zurückzuführen war dieses Wachstum vor allem auf eine erhöhte Nutzung der Zeit durch die Menschen während des Lockdowns, die vermehrt Fotobücher gestalteten, um sich trotz der Distanz in Zeiten der Isolation nahe zu sein. Im Mai 2021 erreichte die CEWE-Aktie mit einem Höchststand von über 138 Euro ihren bisherigen Höhepunkt und begann anschließend wieder zu fallen.

Das wichtige Weihnachtsgeschäft, welches traditionell das vierte Quartal ausmacht, steht nun für das Unternehmen bevor. Besonders im Bereich der Fotoprodukte wird eine steigende Nachfrage erwartet, da diese als persönliches Weihnachtsgeschenk einen hohen emotionalen Wert haben. Laut CEWE sind sie unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung immer mehr gefragt.

Unternehmenschefin Yvonne Rostock sieht das Unternehmen gut gerüstet für diese wichtige Zeit und äußert sich zuversichtlich: "Wir sind bestens vorbereitet und kommen mit Vorsprung auf die Zielgerade für das Jahr 2023." In den ersten neun Monaten dieses Jahres konnte CEWE seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,9 Prozent auf 453 Millionen Euro steigern.

Sowohl das Fotofinishing als auch der kommerzielle Online-Druck trugen zu diesem Wachstum bei. Zudem verbesserte sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf 2,3 Millionen Euro, nach einem Minus im Vorjahreszeitraum. Auch der Nettoverlust schrumpfte auf rund 441.000 Euro, von 1,3 Millionen im Vorjahr.

Das Management hält an seiner Prognose für das laufende Geschäftsjahr fest und peilt einen Umsatz von 720 bis 780 Millionen Euro an, ähnlich dem Vorjahresergebnis von 741 Millionen Euro. Beim operativen Ergebnis erwartet das Unternehmen einen Wert von 70 bis 82 Millionen Euro, im Vergleich zu knapp 76 Millionen im Jahr zuvor. Die Aussichten für CEWE bleiben also positiv und das Unternehmen sieht sich auf einem vielversprechenden Kurs für das Jahr 2023.

Nachricht im Orginal